Источник материала: БT

Месси накануне дал пресс-конференцию, на которой и сам подтвердил то, что в своем родном клубе не останется, подведя черту под блестящей многолетней карьерой в сине-гранатовых цветах. Всему виной - потолок зарплат в Ла Лиге, который исключает достойные финансовые контрактные соглашения для суперзвезд. Самый обсуждаемый вариант продолжения карьеры Месси - французский "Пари-Сен-Жермен", которым владеют катарские бизнесмены.

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