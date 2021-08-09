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Л. Месси объявил, что покидает "Барселону"
09.08.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Месси накануне дал пресс-конференцию, на которой и сам подтвердил то, что в своем родном клубе не останется, подведя черту под блестящей многолетней карьерой в сине-гранатовых цветах. Всему виной - потолок зарплат в Ла Лиге, который исключает достойные финансовые контрактные соглашения для суперзвезд. Самый обсуждаемый вариант продолжения карьеры Месси - французский "Пари-Сен-Жермен", которым владеют катарские бизнесмены.
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Месси накануне дал пресс-конференцию, на которой и сам подтвердил то, что в своем родном клубе не останется, подведя черту под блестящей многолетней карьерой в...
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