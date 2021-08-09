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Л. Месси объявил, что покидает "Барселону"

09.08.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Месси накануне дал пресс-конференцию, на которой и сам подтвердил то, что в своем родном клубе не останется, подведя черту под блестящей многолетней карьерой в сине-гранатовых цветах. Всему виной - потолок зарплат в Ла Лиге, который исключает достойные финансовые контрактные соглашения для суперзвезд. Самый обсуждаемый вариант продолжения карьеры Месси - французский "Пари-Сен-Жермен", которым владеют катарские бизнесмены. 


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Теги: Минск
 
 
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Месси накануне дал пресс-конференцию, на которой и сам подтвердил то, что в своем родном клубе не останется, подведя черту под блестящей многолетней карьерой в...
 
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