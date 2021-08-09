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Кубок Гампера: "Барселона" громит "Ювентус"

09.08.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Уже без Лионеля Месси! "Барселона" громит "Ювентус" в рамках Кубка Гампера, товарищеского турнира, который проходил на "Йохан Кройф Арене". Забивали Депай, Брейтуэйт и Рики Пуч. Роналду сыграл против "Барсы", проведя первый тайм на поле. 


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Уже без Лионеля Месси! "Барселона" громит "Ювентус" в рамках Кубка Гампера, товарищеского турнира, который проходил на "Йохан Кройф Арене". Забивали Депай, Брейтуэйт...
 
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