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Серебряный квартет байдарочниц вернулся в Минск

09.08.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Марину Литвинчук, Ольгу Худенко, Маргариту Махневу и Надежду Попок под звуки оркестра приветствовали в Национальном аэропорту. Команду встречали их близкие и многочисленные болельщики. В Токио белорусский экипаж байдарки-четверки завоевал для страны шестую олимпийскую медаль на дистанции 500 метров. Спортсменки сражались за награду в непростых погодных условиях. Во время финала шел проливной дождь, но эта награда все же стала нашей.

Спортсменки продолжат борьбу за награды в этом сезоне. В сентябре девушки примут участие в чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет в Копенгагене.


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Марину Литвинчук, Ольгу Худенко, Маргариту Махневу и Надежду Попок под звуки оркестра приветствовали в Национальном аэропорту. Команду встречали их близкие и...
 
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