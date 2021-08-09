ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Гомель" стал последним четвертьфиналистом Кубка Беларуси по футболу

09.08.2021 22:11 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты "Гомеля" стали последними четвертьфиналистами розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Солигорске гомельчане одержали волевую викторию на лидером чемпионата страны местным "Шахтером" с результатом 2:1. В середине первого тайма лидер атак хозяев поля Дембо Дарбо открыл счет, после перерыва Вадим Побудей восстановил равновесие, а в дополнительное время Андрей Соловей забил второй гол в ворота "Шахтера".

Нынешний обладатель Кубка борисовский БАТЭ с большим трудом обыграл в Мозыре местную "Славию" - 2:1. Победный гол Евгений Яблонский забил на 4-й компенсированной минуте второго тайма.

Два поединка завершилось после серий пенальти. В Жодино футболисты "Торпедо-БелАЗа" лишь в серии послематчевых пенальти одолели представителя 1-й лиги национального чемпионата гомельский "Локомотив" - 5:4 (игровое время - 0:0), а футболисты "Витебска" так же переиграли еще одну команду из второго дивизиона дзержинский "Арсенал". В брестском дерби "Динамо" победило "Рух" с результатом 2:0. Еще один представитель 1-й лиги могилевский "Днепр" без борьбы вышел в четвертьфинал, так как его соперник речицкий "Спутник" из-за финансовых проблем не смог продолжить турнир. Футболисты минского "Динамо" одержали крупную гостевую викторию над "Слуцком" со счетом 4:0. С таким же результатом гродненский "Неман" разгромил в Борисове столичный "Энергетик-БГУ".-0-

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гомельчане одержали волевую викторию на лидером чемпионата страны местным "Шахтером" с результатом 2:1.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Белорусские баскетболисты победили румын в квалификации чемпионата мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

08.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by