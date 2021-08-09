Беларусь продолжает встречать героев Олимпиады: на родину вернулась сборная по гребле на байдарках и каноэ

Источник материала: БT

В ходе многочасового разговора с Президентом не обошли стороной и тему завершившейся накануне Олимпиады. К сожалению, Игры не обошлись без скандалов, а атлеты оказались втянутыми в игры политические, когда вместо спортивного результата низкопробный хайп. Впрочем, настоящие герои себя отстаивают не сомнительными стенаниями в Сети, а своими результатами на спортивной дистанции. И это настоящий повод для гордости. В эти дни героев Олимпиады встречают на родине. Сегодня из Токио вернулись серебряные призеры Игр - наша женская сборная по гребле на байдарках и каноэ. В числе встречающих был и Станислав Липский.

Национальный аэропорт Минск - место встречи героев Олимпиады. Воздушная гавань в эти дни утопает в цветах. А как иначе, ведь Олимпийские игры прошли, а имена олимпийских призеров навсегда останутся в летописях белорусского и мирового спорта.

Эта великолепная четверка в очередной раз - уже третий - доказала планете, что белорусская школа гребли одна из самых сильных на планете. Девушки в байдарке-четверке на дистанции 1 000 метров в Лондоне и Рио - завоевали бронзу, а в Токио стали вторыми, причем сделали это в сложных погодных условиях. Спортсменки не знали, какими шли по дистанции, но услышали сквозь ливень "Беларусь" и выдали свой максимум.

Неудачи в заездах байдарок-двоек и байдарок-одиночек однозначно давили на экипаж, но поддержка болельщиков и умение собраться сделали свое дело.





Мама Марины скромно в сторонке ждет дочку с цветами. О том, что происходит в ее сердце в момент заезда, можно долго рассуждать, но момент триумфа все нивелирует. Как всегда, за Марину дома болели всей семьей.

Команда Шантаровича вновь с медалью вернулась в Беларусь. Да, пусть и с одной, но это отличная мотивация стать сильнее и лучше в Париже. Кстати, олимпийский флаг накануне отправился в столицу Франции. Церемония закрытия Игр прошла на национальном стадионе в Токио. Улыбки спортсменов, радость тренерского штаба, эмоции медперсонала - в чаше арены царила атмосфера умиротворения и уюта. Столь долгожданные Игры закончились, аригато ("спасибо" на японском) адресовано всем - и тем, кто организовал этот спортивный форум, и тем, кто дарил эмоции побед всем нам в эти дни.

В копилке Беларуси 7 медалей

У Беларуси семь наград: одно золото, три серебра и три бронзы. Как следствие - 45-е место в медальном зачете. Не было равных спортсменам из США. Через две недели в Токио стартуют Паралимпийские игры, через полгода - зимняя Олимпиада в Пекине. Мир спорта берет маленькую паузу, чтобы уже совсем скоро вновь объединить нас вместе.





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