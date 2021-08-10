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"Гомель" сенсационно обыгрывает "Шахтер" в Солигорске и проходит в четвертьфинал Кубка Беларуси. "Горняки" открыли счет на 20-й минуте - Дембо Дарбо оформил очередной мяч, а во втором тайме форвард мог удваивать перевес, но ценой травмы защитник Игорь Заяц спас южан. На 73-й минуте Вадим Побудей паритет восстановил, вскоре гости остались вдесятером - Дмитрий Бордин заработал красную карточку. Но это не помешало "рысям" добыть волевую викторию 2:1 в дополнительное время - Андрей Соловей автор решающего гола.



Напомним, что после поражения от брестского "Динамо" главный тренер "Руха" Кирилл Альшевский покинул свой пост. Четвертьфинальные игры пройдут уже в марте следующего года.



