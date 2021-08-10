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Сенсационная победа "Гомеля" над "Шахтером" позволила гомельчанам выйти в четвертьфинал Кубка Беларуси по футболу
10.08.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
"Гомель" сенсационно обыгрывает "Шахтер" в Солигорске и проходит в четвертьфинал Кубка Беларуси. "Горняки" открыли счет на 20-й минуте - Дембо Дарбо оформил очередной мяч, а во втором тайме форвард мог удваивать перевес, но ценой травмы защитник Игорь Заяц спас южан. На 73-й минуте Вадим Побудей паритет восстановил, вскоре гости остались вдесятером - Дмитрий Бордин заработал красную карточку. Но это не помешало "рысям" добыть волевую викторию 2:1 в дополнительное время - Андрей Соловей автор решающего гола.
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Сенсационная победа "Гомеля" над "Шахтером" позволила гомельчанам выйти в четвертьфинал Кубка Беларуси по футболу
"Гомель" сенсационно обыгрывает "Шахтер" в Солигорске и проходит в четвертьфинал Кубка Беларуси. "Горняки" открыли счет на 20-й минуте - Дембо Дарбо оформил очередной...
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