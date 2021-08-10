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Высокая оценка достижений белорусских спортсменов - НОК Беларуси прокомментировал санкции США

10.08.2021 19:27 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятые меры можно расценивать и как высокую оценку достижений белорусских спортсменов, сплоченности олимпийской команды и ее поддержки со стороны белорусского народа. Об этом говорится в распространенном сегодня комментарии Национального олимпийского комитета Беларуси в отношении санкций властей США, сообщает БЕЛТА.

"Решение о введении санкций властями США в отношении Национального олимпийского комитета Республики Беларусь, который является общественным объединением и занимается исключительно развитием олимпийского движения, спорта и физической культуры в стране, рассматриваем как абсолютно необоснованное. Оно вызывает только недоумение и сочувствие", - рассказали в НОК.

В сообщении подчеркивается, что санкции в отношении некоммерческой организации свидетельствуют об отсутствии даже элементарной попытки понять международную структуру управления спортом. Также они попирают принцип "спорт вне политики". Прослеживается стремление максимально ущемить и ограничить возможности для занятия спортом и развития спорта высших достижений в целом.

"Принятые меры можно расценивать и как высокую оценку нашими оппонентами (уже можно их так называть) достижений белорусских спортсменов, сплоченности олимпийской команды и ее поддержки со стороны белорусского народа", - отметили в НОК.

В Национальном олимпийском комитете обратили внимание, что позиционируя себя гарантом и даже эталоном соблюдения верховенства закона, обеспечения и отстаивания всевозможных демократических прав, свобод и устремлений, США со своей стороны совершенно не утруждаются соблюдением тех самых прав и свобод. Презумпция невиновности, право на справедливое судебное разбирательство и иные базовые юридические принципы равноправия были отодвинуты на второй план в угоду политическим мотивам.

"Печально, что американскими властями используются термины "предполагаемый", "вероятный", "потенциальный" при обосновании принятия юридически обязывающих решений. Мы были бы весьма признательны за предъявление нашими американскими "партнерами" доказательств приведенных в обосновании к санкциям фактов коррупции внутри НОК Беларуси, отмывания денег и обхода санкций", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что деятельность НОК Беларуси проходит скрупулезный внешний аудит со стороны Международного олимпийского комитета и не вызывает претензий.

Более того, подобный подход в отношении спортивной организации, признанной МОК полноправным субъектом олимпийского движения, чья деятельность регламентируется прежде всего Олимпийской хартией, без участия самого МОК выглядит абсолютно нелепо, резюмировали в Национальном олимпийском комитете.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В сообщении подчеркивается, что санкции в отношении некоммерческой организации свидетельствуют об отсутствии даже элементарной попытки понять международную...
 
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