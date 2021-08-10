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Мужская сборная по биатлону продолжает подготовку к олимпийскому сезону в Логойске
10.08.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Все тот же секстет биатлонистов - Бочарников, Смольский, Веоробей, Елетнов, Лазовский и Лобастов - продолжеют готовиться к олимпийскому сезону. После того как наша мужская команда провела высокогорный сбор в итальянском Антхольце, сейчас по возвращении работает на трассе и стрельбище Логойска. По словам Андрея Падина, наставника команды, нагрузки в сравнении с прошлым годом выросли, а парни их переносят куда лучше. В конце августа вновь состоится сбор в Альпах.
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Все тот же секстет биатлонистов - Бочарников, Смольский, Веоробей, Елетнов, Лазовский и Лобастов - продолжеют готовиться к олимпийскому сезону. После того как наша...
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