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В. Азаренко и А. Соболенко стартуют на турнире в Монреале

10.08.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Лучшие белорусские теннисистки современности Арина Соболенко и Виктория Азаренко этой ночью стартуют на турнире ВТА в Монреале, который в числе других соревнований предваряет Открытый чемпионат США. Азаренко встретится с румынкой Сораной Кырстей. Приблизительно в 4 часа по минскому времени "Беларусь 5" и "Беларусь 5 интернет" покажут эту встречу в прямом эфире. В 7:15  для удобства телезрителей будет организован повтор поединка. Отметим, что Вика посеяна под высоким восьмым номером, а это значит, что первый круг она пропускала. Первая же сеяная на турнире - Арина Соболенко.




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Теги: Гомель
 
 
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Лучшие белорусские теннисистки современности Арина Соболенко и Виктория Азаренко этой ночью стартуют на турнире ВТА в Монреале, который в числе других...
 
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