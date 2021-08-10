В. Азаренко и А. Соболенко стартуют на турнире в Монреале

Источник материала: БT

Лучшие белорусские теннисистки современности Арина Соболенко и Виктория Азаренко этой ночью стартуют на турнире ВТА в Монреале, который в числе других соревнований предваряет Открытый чемпионат США. Азаренко встретится с румынкой Сораной Кырстей. Приблизительно в 4 часа по минскому времени "Беларусь 5" и "Беларусь 5 интернет" покажут эту встречу в прямом эфире. В 7:15 для удобства телезрителей будет организован повтор поединка. Отметим, что Вика посеяна под высоким восьмым номером, а это значит, что первый круг она пропускала. Первая же сеяная на турнире - Арина Соболенко.



