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В. Азаренко и А. Соболенко стартуют на турнире в Монреале
10.08.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Лучшие белорусские теннисистки современности Арина Соболенко и Виктория Азаренко этой ночью стартуют на турнире ВТА в Монреале, который в числе других соревнований предваряет Открытый чемпионат США. Азаренко встретится с румынкой Сораной Кырстей. Приблизительно в 4 часа по минскому времени
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Лучшие белорусские теннисистки современности Арина Соболенко и Виктория Азаренко этой ночью стартуют на турнире ВТА в Монреале, который в числе других...
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