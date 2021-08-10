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Итоги Олимпиады - в рубрике "Матчбол"

10.08.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Солигорский "Шахтер" продолжает неудачную серию. После завершения выступления на евроарене "горняки" не сумели пройти футбольный клуб "Гомель" в 1/8 розыгрыша Кубка страны. Таким образом,  теперь основная задача для "Шахтера" - победа в чемпионате, в котором команда занимает первое место.  Итоги Олимпиады падведем в рубрике "Матчбол" (видео).


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Теги: Гомель
 
 
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Солигорский "Шахтер" продолжает неудачную серию. После завершения выступления на евроарене "горняки" не сумели пройти футбольный клуб "Гомель" в 1/8 розыгрыша Кубка...
 
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