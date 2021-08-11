Источник материала: БелТА

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратный лауреат премии лучшему вратарю сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), участник Суперсерии 1972 года вратарь Тони Эспозито умер в возрасте 78 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу НХЛ.

Причиной смерти Тони Эспозито стал рак поджелудочной железы.

На протяжении карьеры Тони Эспозито выступал за "Ванкувер", "Хьюстон", "Монреаль" и "Чикаго", в составе которого играл с 1969 по 1984 год. Голкипер стал обладателем "Везина Трофи" в 1970, 1972 и 1974 годах. Также он завоевал приз лучшему новичку сезона ("Колдер Трофи") в 1970 году и является рекордсменом "Чикаго" по количеству игр без пропущенных шайб (74) и победам (418).

Тони Эспозито защищал ворота сборной Канады во втором (4:1), третьем (4:4), пятом (4:5) и седьмом (4:3) матчах Суперсерии 1972 года между сборными СССР и Канады.

В составе "Чикаго" Тони Эспозито дважды принимал участие в финале Кубка Стэнли (1971, 1973), оба раза клуб уступил "Монреалю". Вместе с канадской командой Тони Эспозито стал обладателем трофея в 1969 году. 20 ноября 1988 года "Чикаго" вывел из обращения 35-й номер, под которым играл вратарь. В том же году Тони Эспозито был введен в Зал хоккейной славы в Торонто. В НХЛ голкипер провел 886 матчей.-0-