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"Челси" против "Вильярреала" - покинет ли Суперкубок УЕФА Туманный Альбион

11.08.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Покинет ли Суперкубок УЕФА Туманный Альбион? Сегодня за трофей поспорят победитель Лиги чемпионов - лондонский "Челси" и триумфатор Лиги Европы - "Вильярреал" из Испании. Матч начнется в североирландском Белфасте в 22.00. Резервным судьей, кстати, назначен белорусский арбитр Алексей Кульбаков.


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Теги: Гомель
 
 
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Покинет ли Суперкубок УЕФА Туманный Альбион? Сегодня за трофей поспорят победитель Лиги чемпионов - лондонский "Челси" и триумфатор Лиги Европы - "Вильярреал" из...
 
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