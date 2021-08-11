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"Челси" против "Вильярреала" - покинет ли Суперкубок УЕФА Туманный Альбион
11.08.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Покинет ли Суперкубок УЕФА Туманный Альбион? Сегодня за трофей поспорят победитель Лиги чемпионов - лондонский "Челси" и триумфатор Лиги Европы - "Вильярреал" из Испании. Матч начнется в североирландском Белфасте в 22.00. Резервным судьей, кстати, назначен белорусский арбитр Алексей Кульбаков.
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Покинет ли Суперкубок УЕФА Туманный Альбион? Сегодня за трофей поспорят победитель Лиги чемпионов - лондонский "Челси" и триумфатор Лиги Европы - "Вильярреал" из...
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