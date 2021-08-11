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Арина Соболенко пробилась во второй круг теннисного турнира в Монреале
11.08.2021 23:31 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко с победы начала выступление на турнире категории WTA-1000 канадском Монреале с призовым фондом $2,5 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня третья ракетка планеты встречалась с американской теннисисткой Слоан Стивенс (62-й номер мирового рейтинга) и выиграла в трехсетовом поединке - 7:6 (7:4), 4:6, 6:4. Матч продолжался 2 часа 28 минут. В игре за выход в четвертьфинал соперницей Арины Соболенко станет представительница Канады Ребекка Марино (220).
Минувшей ночью в поединке 1/16 финала экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко (15) победила в двух сетах румынскую теннисистку Сорану Кырстю (40) - 6:2, 6:2. Следующей соперницей белоруски будет гречанка Мария Саккари (18).
В парном разряде Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс стартуют с 1/8 финала.
Соревнования в Монреале завершатся 15 августа.-0-
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Третья ракетка планеты встречалась с американской теннисисткой Слоан Стивенс (62-й номер мирового рейтинга) и выиграла в трехсетовом поединке - 7:6 (7:4), 4:6, 6:4.
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