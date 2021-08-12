  Белорусские баскетболисты сыграют с командой Латвии в квалификации чемпионата мира

Источник материала: БелТА

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты мужской сборной Беларуси проведут сегодня предпоследний поединок второго квалификационного этапа чемпионата мира 2023 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в матче отборочной группы D в Риге подопечные Ростислава Вергуна встретятся с командой Латвии (начало игры в 19.30; прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Вчера латвийские баскетболисты переиграли команду Румынии со счетом 79:69. Завтра белорусы завершат турнир встречей с румынами. В начале этой недели белорусские баскетболисты сначала уступили сборной Латвии (83:92), а затем выиграли у румынской сборной (77:72).

Положение команд: Латвия - 6 очков (3 матча), Беларусь - 3 (2), Румыния - 3 (3).

На первом этапе квалификации белорусские баскетболисты заняли второе место в группе А, выиграв у команд Кипра (97:41, 89:53) и Албании (90:50, 93:72) и обменявшись викториями с португальцами (72:56, 57:75).

Составы остальных групп второго раунда квалификации: С - Швеция, Португалия, Люксембург; Е - Швейцария, Словакия, Северная Македония.

По итогам этого турнира в следующий этап отборочного цикла мирового первенства выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Там к ним присоединятся 24 сборные, которые будут участвовать в финальной части чемпионата Европы 2022 года. В финальную стадию мирового первенства выйдут 12 представителей Старого Света. Всего на 19-м мужском планетарном баскетбольном форуме выступят 32 команды со всех континентов. Впервые турнир пройдет сразу в трех странах - Индонезии, Филиппинах и Японии. Матчи состоятся с 25 августа по 10 сентября 2023 года.-0-