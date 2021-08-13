Олимпийская сборная по художественной гимнастике вернулась в Минск из Токио

Источник материала: БT

Сегодня в Национальном аэропорту Минск с плакатами и под звуки оркестра белорусы встречали бронзового призера Игр в Токио Алину Горносько и команду по художественной гимнастике, которые вернулись из Японии. Алина и ее тренер поделились эмоциями.





Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио по художественной гимнастике:





Важности, звездности точно не будет - это сразу скажу. Да, действительно, безумно приятно, что Олимпийские игры, первые для меня, завершились именно так, что есть такой результат проделанной мною работы и всего того, что произошло за эти пять лет. В целом эмоции еще не пришли в норму, но я довольна результатом.





Ирина Лепарская, главный тренер сборной Беларуси по художественной гимнастике:





Осмысленно мы еще не можем (подвести итог), потому что нам надо это все переосмыслить. Но для меня это красивое начало большой красивой спортивной жизни для этих девочек, очень талантливых, очень работоспособных, очень преданных спорту. И дай бог им здоровья, чтобы у них все дальше получилось. Нас ждет Париж, мы поехали готовиться.





В планах же у Алины пока небольшая пауза и отдых, а дальше снова в бой.



