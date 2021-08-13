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Л. Месси провел первую тренировку в ПСЖ

13.08.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Легенда "Барселоны" и мирового футбола Лионель Месси провел накануне первую тренировку в составе своего нового клуба - "Пари Сен Жермен". Он тепло поприветствовал главного тренера Маурисио Почеттино, затем обсудил с ним позицию на поле и требования команды. Также увиделся с Неймаром, Мбаппе и многолетним оппонентом в составе "Реала" Серхио Рамосом. Напомним, события трансфера из Барселоны в Париж развивались стремительно. В воскресенье Месси объявил об уходе из родного клуба, а спустя сутки был представлен в качестве игрока ПСЖ.


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Легенда "Барселоны" и мирового футбола Лионель Месси провел накануне первую тренировку в составе своего нового клуба - "Пари Сен Жермен". Он тепло поприветствовал...
 
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