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А. Соболенко переиграла В. Азаренко в 1/4 финала турнира в Монреале

13.08.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Виктории Азаренко пришлось капитулировать в белорусском дерби, которое случилось в четвертьфинале теннисного турнира в Монреале. После победы в первом сете со счетом 6:2, во втором Соболенко упустила инициативу, допускала много двойных ошибок и позволила Виктории выйти вперед. Однако собрав волю в кулак во второй половине партии все-таки перевернула ход сета в свою пользу - 6:4. Арина выходит в полуфинал турнира. Кстати, в случае выхода в финал в Монреале, она впервые в карьере поднимется на второе место мирового рейтинга.


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Теги: Минск
 
 
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Виктории Азаренко пришлось капитулировать в белорусском дерби, которое случилось в четвертьфинале теннисного турнира в Монреале. После победы в первом сете со...
 
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