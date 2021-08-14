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А. Соболенко сыграет с К. Плишковой в полуфинале турнира в Монреале - прямая трансляция на "Беларусь 5" в 20:00
14.08.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
В 20:00 на "Беларусь 5" вашему вниманию полуфинальное противостояние турнира в Монреале: Арина Соболенко - Каролина Плишкова.
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А. Соболенко сыграет с К. Плишковой в полуфинале турнира в Монреале - прямая трансляция на "Беларусь 5" в 20:00
В 20:00 на "Беларусь 5" вашему вниманию полуфинальное противостояние турнира в Монреале: Арина Соболенко - Каролина Плишкова. Читайте также: Сборная...
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