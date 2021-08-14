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"Юность" против "Гомеля" - афиша первого полуфинала Кубка Руслана Салея
14.08.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
"Медведи" играют против "рысей" на площадке "Чижовка-Арены". Прямую трансляцию встречи ведет телеканал
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"Медведи" играют против "рысей" на площадке "Чижовка-Арены". Прямую трансляцию встречи ведет телеканал "Беларусь 5". Во второй паре "Шахтер" попробует пройти минское...
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