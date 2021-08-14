Белорусские баскетболисты выиграли у румын в заключительном матче 2-го раунда преквалификации ЧМ

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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские баскетболисты выиграли у румын в заключительном матче второго раунда преквалификациипланетарного первенства подопечные Ростислава Вергуна не оставили шансов команде Румынии - 94:66, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации баскетбола.





В стартовой пятерке сборной Беларуси игру начали Артем Параховский, Владислав Близнюк, Максим Салаш, Евгений Белянков и Кирилл Ситник. Уже в стартовой десятиминутке подопечные Ростислава Вергуна продемонстрировали куда более уверенную и качественную игру, чем соперник. Слаженно и результативно действуя в нападении, белорусы в то же время не забывали на совесть отрабатывать в защите. В итоге уже к первому перерыву белорусам удалось создать весомый задел в счете - 26:8.







Во второй четверти сборная Румынии, предприняла попытку жестче действовать в обороне. Несмотря на их старания, существенно изменить картину на паркете им не удалось. К середине второй десятиминутки после точного трехочкового Дарола Эрнандеса-Зиненко отрыв белорусов уже достигал "+26" - 38:12. На большой перерыв сборная Беларуси уходила, лидируя с преимуществом "+27" - 50:23.







Старт третьей четверти лучше удался нашим оппонентам. Меньше чем за половину десятиминутки румыны успели отыграть 13 очков отставания - 54:40. На сложившуюся ситуацию Ростислав Вергун незамедлительно среагировал тайм-аутом. Спустя некоторое время румыны смогли приблизиться к нам ещё на 2 очка, однако белорусы вовремя вернули ситуацию под свой контроль.







За оставшиеся четыре с половиной минуты четверти белорусы позволили набрать сопернику лишь 6 очков, в то время как сами добавили в свою копилку 16 баллов. На последний перерыв команды ушли при счете 70:48 в пользу команды Ростислава Вергуна.







Четвёртая четверть прошла в достаточно спокойном режиме доигровки, ведь победитель матча и обладатель путёвки в основной раунд квалификации чемпионата мира-2023 был определён задолго до финальной сирены. 94:66 - такие итоговые цифры в пользу сборной Беларуси были зафиксированы на табло Арены-Рига.







Подводя итоги поединка главный тренер мужской сборной Беларуси Ростислав Вергун отметил:







"Несмотря на все сложности, которые сопровождали нас во время периода подготовки и самого турнира, ребята проявили себя самыми настоящими профессионалами и бойцами. Мы смогли грамотно рассчитать свои силы и выиграть те игры, победы в которых позволили нам продолжить наш путь к мечте. Благодарю всех игроков за их время, терпение, отношение к делу и проделанную работу. Желаю каждому из них удачи в клубах в новом сезоне. Надеюсь, что в предстоящем ноябре мы продолжим наш путь уже на более высоком уровне и с еще большими уверенностью и желанием. Всех болельщиков с победой и спасибо вам за поддержку",- сказал специалист.-0-

