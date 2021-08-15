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Минское "Динамо" победило брестских одноклубников в чемпионате Беларуси

15.08.2021 09:09 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского "Динамо" победили брестских одноклубников с результатом 2:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оба мяча в динамовском дерби были забиты в концовках таймов: перед самым перерывом счет открыл Владислав Климович, а незадолго до финального свистка последнюю точку поставил Иван Бахар.

 Результаты других встреч: "Рух" (Брест) - "Ислочь" (Минский район) - 7:1, "Витебск" - "Славия" (Мозырь) - 2:2, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Слуцк" - 0:1.

Лидер чемпионата солигорский "Шахтер" 15 августа сыграет в гостях у "Сморгони", идущий вторым борисовский БАТЭ на своей арене встретится с "Минском", а в Гродно местный "Неман" примет футболистов "Гомеля".

Турнирное положение: "Шахтер" - 43 очка (15 матчей), БАТЭ - 40 (18), "Рух" - 39 (19), "Динамо" (Минск) - 39 (19), "Гомель" - 32 (17), "Динамо" (Брест) - 27 (19), "Минск" - 24 (17), "Витебск" - 24 (18),  "Энергетик-БГУ" - 23 (18), "Торпедо-БелАЗ" - 22 (18), "Ислочь" - 20 (19), "Слуцк" - 18 (19), "Неман" - 15 (18), "Славия" - 14 (18), "Сморгонь" - 8 (18), "Спутник" - 7 (19).

Список лучших бомбардиров  31-го чемпионата Беларуси возглавляет гамбийский нападающий солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 13 мячей. На три гола меньше забил сенегальский форвард столичного "Динамо" Аблай Мбенг.-0-

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Оба мяча в динамовском дерби были забиты в концовках таймов: перед самым перерывом счет открыл Владислав Климович, а незадолго до финального свистка последнюю...
 
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