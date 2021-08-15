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Арина Соболенко проиграла в 1/2 финала теннисного турнира в Монреале

15.08.2021 09:09 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не смогла пробиться в финал турнира категории WTA-1000 в канадском Монреале с призовым фондом $2,5 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.  

Третья ракетка планеты 14 августа проиграла в полуфинале чешской теннисистке Каролине Плишковой (6-й номер мирового рейтинга) - 3:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 23 минуты. В 1/16 финала Арина Соболенко обыграла американку Слоан Стивенс (62) - 7:6 (7:4), 4:6, 6:4, потом была сильнее представительницы Канады Ребекки Марино (220) - 6:1, 6:3, а в четвертьфинале выиграла у еще одной белоруски Виктории Азаренко (15) - 6:2, 6:4. Виктория Азаренко в 1/16 финала победила в двух сетах румынскую теннисистку Сорану Кырстю (40) - 6:2, 6:2, а затем взяла верх над  гречанкой Марией Саккари (18) - 6:4, 3:6, 7:6 (7:2).

В парном разряде Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс сначала победили канадский дуэт Лейла Фернандес / Ребекка Марино - 7:6 (7:4), 6:2, а в матче за выход в полуфинал уступили бразильско-канадскому тандему Луиза Стефани / Габриэла Дабровски - 2:6, 2:6.

Соревнования в Монреале финишируют 15 августа.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Третья ракетка планеты 14 августа проиграла в полуфинале чешской теннисистке Каролине Плишковой (6-й номер мирового рейтинга) - 3:6, 4:6.
 
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