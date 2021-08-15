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ПСЖ без Месси победил "Страсбур"

15.08.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Лионеля Месси, Серхио Рамоса, Джанлуиджи Доннаруму, Вейналдума представили болельщикам ПСЖ накануне перед поединком второго тура чемпионата Франции, где парижане принимали "Страсбур", но в отчетной игре ни испанец, ни аргентинец участия  пока не принимали. Однако и без суперзвезд хозяева поля не оставили шансов оппонентам - 4:2


Бундеслига стартовала!


А вот Бундеслига стартовала только в этот уикенд. "Бавария" в пятницу сыграла вничью с "Боруссией" Менхенгладбах 1:1, а 2Боруссия" Дортмунд разобралась накануне с "Айнтрахтом" 5:2. Холанд дважды забил и сделал два ассиста при этом.




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Теги: Гомель
 
 
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Лионеля Месси, Серхио Рамоса, Джанлуиджи Доннаруму, Вейналдума представили болельщикам ПСЖ накануне перед поединком второго тура чемпионата Франции, где парижане...
 
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