Источник материала: БT

Лионеля Месси, Серхио Рамоса, Джанлуиджи Доннаруму, Вейналдума представили болельщикам ПСЖ накануне перед поединком второго тура чемпионата Франции, где парижане принимали "Страсбур", но в отчетной игре ни испанец, ни аргентинец участия пока не принимали. Однако и без суперзвезд хозяева поля не оставили шансов оппонентам - 4:2





Бундеслига стартовала!





А вот Бундеслига стартовала только в этот уикенд. "Бавария" в пятницу сыграла вничью с "Боруссией" Менхенгладбах 1:1, а 2Боруссия" Дортмунд разобралась накануне с "Айнтрахтом" 5:2. Холанд дважды забил и сделал два ассиста при этом.



