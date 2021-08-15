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ПСЖ без Месси победил "Страсбур"
15.08.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Лионеля Месси, Серхио Рамоса, Джанлуиджи Доннаруму, Вейналдума представили болельщикам ПСЖ накануне перед поединком второго тура чемпионата Франции, где парижане принимали "Страсбур", но в отчетной игре ни испанец, ни аргентинец участия пока не принимали. Однако и без суперзвезд хозяева поля не оставили шансов оппонентам - 4:2
Бундеслига стартовала!
А вот Бундеслига стартовала только в этот уикенд. "Бавария" в пятницу сыграла вничью с "Боруссией" Менхенгладбах 1:1, а 2Боруссия" Дортмунд разобралась накануне с "Айнтрахтом" 5:2. Холанд дважды забил и сделал два ассиста при этом.
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Лионеля Месси, Серхио Рамоса, Джанлуиджи Доннаруму, Вейналдума представили болельщикам ПСЖ накануне перед поединком второго тура чемпионата Франции, где парижане...
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