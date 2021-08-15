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Хоккейный клуб "Гомель" - обладатель бронзовых наград Кубка Салея
15.08.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
"Гомель" завоевал бронзовые награды. В матче за 3 место против "Шахтера" "рыси" вели 2:0 к третьей минуте второго периода - Иван Секерин и Михаил Ковалев отличались, но уже через две с половиной минуты "горняки" восстановили паритет! Сергей Костицын и Алексей Котевовский забросили. В серии буллитов из всех игроков точный бросок нанес лишь Станислав Кучкин из "Гомеля" - 3:2.
Совсем скоро начнется битва за трофей. Действующий обладатель кубка минское "Динамо" сойдется с лучшей командой чемпионата Беларуси "Юностью". В 15:50 прямая трансляция начнется на
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"Гомель" завоевал бронзовые награды. В матче за 3 место против "Шахтера" "рыси" вели 2:0 к третьей минуте второго периода - Иван Секерин и Михаил Ковалев отличались, но...
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