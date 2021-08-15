Источник материала: БT

"Гомель" завоевал бронзовые награды. В матче за 3 место против "Шахтера" "рыси" вели 2:0 к третьей минуте второго периода - Иван Секерин и Михаил Ковалев отличались, но уже через две с половиной минуты "горняки" восстановили паритет! Сергей Костицын и Алексей Котевовский забросили. В серии буллитов из всех игроков точный бросок нанес лишь Станислав Кучкин из "Гомеля" - 3:2.