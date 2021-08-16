"Шахтер" не смог одолеть "Сморгонь", БАТЭ выиграл у "Минска" в чемпионате Беларуси

Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского "Шахтера" не смогли победить "Сморгонь" в гостевом матче 19-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.





В середине первого тайма хозяева вели 2:0, но перед самым перерывом лучший снайпер турнира Дембо Дарбо отыграл один мяч. Во второй половине встречи лидеры первенства имели большое преимущество, но смогли лишь сравнять счет - на 78-й минуте окончательный результат установил Алекса Пейич - 2:2.





Идущий вторым борисовский БАТЭ на своей арене с трудом одолел гостей из "Минска - 1:0. С таким же результатом в Гродно местный "Неман" взял верх над "Гомелем".









Турнирное положение: "Шахтер" - 44 очка (16 матчей), БАТЭ - 43 (19), "Рух" - 39 (19), "Динамо" (Минск) - 39 (19), "Гомель" - 32 (18), "Динамо" (Брест) - 27 (19), "Минск" - 24 (18), "Витебск" - 24 (18), "Энергетик-БГУ" - 23 (18), "Торпедо-БелАЗ" - 22 (18), "Ислочь" - 20 (19), "Слуцк" - 18 (19), "Неман" - 18 (19), "Славия" - 14 (18), "Сморгонь" - 9 (19), "Спутник" - 7 (19).





Список лучших бомбардиров 31-го чемпионата Беларуси возглавляет гамбийский нападающий солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 14 мячей. На четыре гола меньше забил сенегальский форвард столичного "Динамо" Аблай Мбенг.-0-