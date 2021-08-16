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Денис Гречихо признан лучшим игроком июля, Артем Челядинский - лучший тренер

16.08.2021 12:25 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Денис Гречихо признан лучшим игроком футбольного чемпионата Беларуси в июле. Таков результат традиционного опроса ассоциации "Белорусская федерация футбола", в котором участвуют журналисты ведущих белорусских СМИ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором летнем месяце 22-летний полузащитник брестского "Руха" провел три матча, забив в них два мяча. Всего в нынешнем первенстве Денис Гречихо забил четыре гола. По итогам голосования он набрал 22 очка из 36 возможных. В борьбе за звание лучшего игрока июля его конкурентами были Андрей Бацула ("Динамо", Минск), Руслан Лисакович ("Ислочь", Минский район) и Роман Пасевич ("Сморгонь").

Лучшим тренером июля стал 43-летний наставник минского "Динамо" Артем Челядинский. Его подопечные одержали виктории во всех трех проведенных матчах с общим счетом 9:2. Футболисты столичного "Динамо" сейчас имеют 39 очков и занимают третье место вслед за солигорским "Шахтером" (44 очка) и борисовским БАТЭ (43). Тренер динамовской дружины при голосовании получил 34 балла из 36 возможных, опередив своих коллег Сергея Ковальчука ("Динамо", Брест), Кирилла Альшевского ("Рух") и Артема Радькова ("Ислочь", Минский район).-0-
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Во втором летнем месяце 22-летний полузащитник брестского "Руха" провел три матча, забив в них два мяча. Всего в нынешнем первенстве Денис Гречихо забил четыре гола.
 
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