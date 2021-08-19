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Хоккеисты сборной Беларуси победили "Барыс" в контрольном матче

19.08.2021 18:21 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты национальной сборной Беларуси обыграли казахстанский "Барыс" из Нур-Султана со счетом 2:1 в первом из двух контрольных матчей в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на льду "Олимпик-Арены" хозяева вышли вперед в середине первого периода после точного броска Егора Шаранговича. Во второй двадцатиминутке Артем Демков в численном большинстве забросил вторую шайбу, а в заключительной трети матча шведский форвард гостей Якоб Лилья отыграл один гол.

Завтра соперники проведут второй спарринг. В начале следующей недели сборная Беларуси отправится в Братиславу, где пройдет квалификационный турнир к XXIV зимним Олимпийским играм в Пекине 2022 года. В словацкой столице соперниками белорусов в отборочной группе D будут команды Польши (26 августа), Австрии (27 августа) и Словакии (29 августа).

Составы остальных квартетов: Е - Латвия, Франция, Венгрия, Италия; F - Норвегия, Дания, Словения, Республика Корея. Путевки на пекинскую Олимпиаду получат только победители групп.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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На льду "Олимпик-Арены" хозяева вышли вперед в середине первого периода после точного броска Егора Шаранговича. Во второй двадцатиминутке Артем Демков в...
 
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