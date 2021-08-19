На Паралимпийские игры в Токио отправилась последняя группа белорусских атлетов

Источник материала: БT

Впереди напряженная борьба у наших паралимпийцев. Мужеству и силе воли этих людей, пожалуй, может позавидовать каждый!

На Паралимпийские игры в Токио сегодня отправилась последняя группа белорусских атлетов. Среди них - капитан сборной, легкоатлетка Анна Канюк и прославленная Людмила Волчек. В столице Японии титулованная спортсменка выступит в соревнованиях по академической гребле. Именно Людмила будет флагоносцем нашей команды на церемонии открытия.

Всего в Токио отправились 20 наших спортсменов - они выступят в шести видах спорта. Паралимпиада стартует 24 августа и продлится до 5 сентября. Команда ставит перед собой задачу завоевать не меньше медалей, чем в Рио-де-Жанейро, а это 10 наград. Вместе болеем за Беларусь!





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