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Первая золотая медаль Беларуси на чемпионате мира среди юниоров по легкой атлетике у М. Волкова

20.08.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Победные спортивные новости. Первая золотая медаль Беларуси на чемпионате мира среди юниоров по легкой атлетике.

В прыжках с шестом победу одержал Матвей Волков, который показал результат 5 метров 45 сантиметров.
17-летний Матвей - восходящая звезда мировой королевы спорта. Это его первый большой турнир под флагом нашей страны. Вместе со своим отцом Константином Волковым, известным в прошлом спортсменом, они приняли решение строить карьеру именно в Беларуси, так как видят здесь больше перспектив, чем у себя на родине, в России.

И только что стало известно, что в метании диска Алина Никитенко завоевала бронзовую медаль. Результат  51 метр 47 сантиметров. Напомним, кроме золота Волкова и бронзы Никитенко, в активе белорусов в Найроби еще и серебро Евгения Бриги в толкании ядра.



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Победные спортивные новости. Первая золотая медаль Беларуси на чемпионате мира среди юниоров по легкой атлетике. В прыжках с шестом победу одержал Матвей...
 
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