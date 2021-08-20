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Первая золотая медаль Беларуси на чемпионате мира среди юниоров по легкой атлетике у М. Волкова
20.08.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Победные спортивные новости. Первая золотая медаль Беларуси на чемпионате мира среди юниоров по легкой атлетике.
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Победные спортивные новости. Первая золотая медаль Беларуси на чемпионате мира среди юниоров по легкой атлетике. В прыжках с шестом победу одержал Матвей...
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