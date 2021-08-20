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Свое выступление на кортах в Цинциннати завершает Виктория Азаренко

20.08.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Азаренко уступила Барти в 1/8 финала.

Свое выступление на кортах в Цинциннати завершает Виктория Азаренко
Она единственная из белорусок, кто дошла до 1/8 финала в одиночном разряде. В битве за четвертьфинал жребий свел Викторию с австралийкой Эшли Барти, которая с 2019 года держится в топе мирового рейтинга. За час и 11 минут со счетом 6:0, 6:2  Барти одолела Азаренко. В Цинциннати останется еще одна наша соотечественница Александра Саснович. Сегодня в паре с россиянкой Анной Блинковой они одолели испанский дуэт с Паулой Бадосой Хиберт и Сарой Соррибес-Тормо.


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Азаренко уступила Барти в 1/8 финала. Свое выступление на кортах в Цинциннати завершает Виктория Азаренко Она единственная из белорусок, кто дошла до 1/8 финала в...
 
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