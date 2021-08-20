Источник материала: БT

Свое выступление на кортах в Цинциннати завершает Виктория Азаренко

Азаренко уступила Барти в 1/8 финала.Она единственная из белорусок, кто дошла до 1/8 финала в одиночном разряде. В битве за четвертьфинал жребий свел Викторию с австралийкой Эшли Барти, которая с 2019 года держится в топе мирового рейтинга. За час и 11 минут со счетом 6:0, 6:2 Барти одолела Азаренко. В Цинциннати останется еще одна наша соотечественница Александра Саснович. Сегодня в паре с россиянкой Анной Блинковой они одолели испанский дуэт с Паулой Бадосой Хиберт и Сарой Соррибес-Тормо.



