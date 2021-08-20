На чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров М. Волков сражается за медаль в прыжках в высоту

Источник материала: БT

На чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров Матвей Волков в эти минуты сражается за медаль в прыжках в высоту.



Он уже смог покорить планку 5 метров 30 сантиметров с первой попытки.

В метании диска Алина Никитенко также соревнуется в перенесенном со вчерашнего дня финале. Метательница молота Мариола Букель получила право бороться за награды, завершив квалификацию со вторым результатом. Она отправила снаряд на 64 метра 28 сантиметров. Финал в этой дисциплине начнется завтра в 16:10.







