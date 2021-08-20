|
На чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров М. Волков сражается за медаль в прыжках в высоту
20.08.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
На чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров Матвей Волков в эти минуты сражается за медаль в прыжках в высоту.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров М. Волков сражается за медаль в прыжках в высоту
На чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров Матвей Волков в эти минуты сражается за медаль в прыжках в высоту. Он уже смог покорить планку 5 метров 30...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)