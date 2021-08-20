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Матвей Волков - чемпион мира среди юниоров в легкой атлетике по прыжкам с шестом

20.08.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Белорусский флаг в честь чемпиона и наша первая золотая медаль на чемпионате мира среди юниоров по легкой атлетике. В прыжках с шестом победу одержал Матвей Волков, который показал результат 5 метров 45 сантиметров. 17-летний Матвей - восходящая звезда мировой королевы спорта. Это уже второй крупный старт прыгуна с шестом за нашу страну. Также на первенстве Европы среди юниоров в эстонском Таллине Волков стал серебряным призером, сейчас же Волков - чемпион мира.  Отметим, что вместе со своим отцом Константином Волковым, известным в прошлом спортсменом, они приняли решение строить карьеру именно в нашей стране, так как видят здесь больше перспектив, чем у себя на родине в России. Уже после переезда в программе "Спорт-кадр" Константин Юрьевич объяснил свой выбор.

Полный комплект медалей у белорусов в Найроби

К слову, в копилке нашей сборной уже целый комплект наград. Помимо золота Матвея Волкова серебро у Евгения Бриги в толкании ядра, а в метании диска среди юниорок бронзовую медаль взяла Алина Никитенко. Тепло поздравил спортсменов и их тренеров с достижениями на планетарном форуме в Найроби Президент страны Александр Лукашенко. 


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Белорусский флаг в честь чемпиона и наша первая золотая медаль на чемпионате мира среди юниоров по легкой атлетике. В прыжках с шестом победу одержал Матвей...
 
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