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Гандболисты минского СКА заняли второе место на турнире в Москве

21.08.2021 10:55 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА заняли второе место на международном турнире в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В решающем поединке за главный приз вице-чемпионы Беларуси с разницей в два мяча - 33:35 - уступили лучшему клубу Польши "Кельце", за который выступают бывшие игроки СКА Артем Королек и Владислав Кулеш. До этого на турнире в российской столице подопечные Игоря Папруги одержали две виктории с одинаковым результатом 32:31: сначала одолели московский ЦСКА, а затем переиграли еще один российский клуб "Пермские медведи".

В игре за третье место ЦСКА победил немецкий "Берлин" - 33:30, а в матче за пятое итоговое место "Донские казаки" из Таганрога одолели "Пермских медведей" - 30:29 (по пенальти).-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В решающем поединке за главный приз вице-чемпионы Беларуси с разницей в два мяча - 33:35 - уступили лучшему клубу Польши "Кельце", за который выступают бывшие игроки...
 
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