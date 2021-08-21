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Женская сборная по волейболу сразится сегодня с Хорватией - прямая трансляция на "Беларусь 5"
21.08.2021 12:35 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Болеем и за наших волейболисток. Женская сборная Беларуси продолжает выступление на чемпионате Европы и сегодня встретится с командой Хорватии - одной из стран-хозяек континентального форума. Накануне мы уступили сборной Италии - на прошлом чемпионате Европы эта команда стала бронзовым призером. Прямая трансляция противостояния Беларусь - Хорватия начнется в 17:50 на телеканале
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Болеем и за наших волейболисток. Женская сборная Беларуси продолжает выступление на чемпионате Европы и сегодня встретится с командой Хорватии - одной из...
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