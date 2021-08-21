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В копилке сборной Беларуси на чемпионате мира по легкой атлетике 3 медали - ждем наград от наших юниоров и сегодня
21.08.2021 12:35 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВ копилке сборной Беларуси уже 3 медали, и сегодня эта цифра может увеличиться. На чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров за награды будет бороться Мариола Букель в метании молота. В 16:10 стартует финал в этой дисциплине в ходе вечерней сессии. Утром же следим за метанием диска у юниоров, где выступят сразу 2 белоруса - Владислав Пучко и Роман Хартанович. Несколько минут назад прямая трансляция из Найроби началась на телеканале
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В копилке сборной Беларуси на чемпионате мира по легкой атлетике 3 медали - ждем наград от наших юниоров и сегодня
В копилке сборной Беларуси уже 3 медали, и сегодня эта цифра может увеличиться. На чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров за награды будет бороться...
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