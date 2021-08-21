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Сборная Беларуси проводит товарищеский матч с "Барысом" - прямая трансляция на "Беларусь 5"
21.08.2021 16:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Сборная Беларуси по хоккею в рамках подготовки к олимпийской квалификации прямо сейчас проводит повторный товарищеский поединок против казахстанского "Барыса".
Прошлый поединок окончился победой белорусов 2:1. Прямую трансляцию ведет телеканал
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Сборная Беларуси по хоккею в рамках подготовки к олимпийской квалификации прямо сейчас проводит повторный товарищеский поединок против казахстанского "Барыса". ...
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