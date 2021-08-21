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Легкоатлетка Мариола Букель выиграла бронзу юниорского ЧМ в Кении

21.08.2021 18:55 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская легкоатлетка Мариола Букель выиграла бронзу юниорского чемпионата мира в метании молота. Форум проходит в Найроби (Кения), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Место в тройке сильнейших воспитаннице Андрея Блашкевича и Натальи Германюк принесла попытка на 65 м 20 см. Победу снова праздновала Силья Косонен из Финляндии, установившая помимо этого новый рекорд соревнований — 71м 46 см. Серебряная награда награда на счету француженки Роуз Лога, итоговый результат которой —  67 м 11 см.

Это четвертая медаль белорусской сборной на данном планетарном форуме. Ранее золото в прыжках с шестом выиграл Матвей Волков. Серебром отметился толкатель ядра Евгений Бриги. Бронзу завоевала Алина Никитенко в метании диска.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Место в тройке сильнейших воспитаннице Андрея Блашкевича и Натальи Германюк принесла попытка на 65 м 20 см. Победу снова праздновала Силья Косонен из Финляндии,
 
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