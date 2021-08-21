Источник материала: БелТА

Во втором сете команды долгое время шли вровень, однако в его концовке хорватки смогли окончательно перехватить инициативу и увеличить свое преимущество.





После перерыва хорватки создали себе комфортный отрыв на подаче Лауры Милош – 8:0. Станислав Саликов пустил в ход замены, однако это помогло лишь отчасти. Хорватки продолжали диктовать свои условия. Белорусская команда старалась перехватить инициативу, но тщетно.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусские волейболистки уступили команде Хорватии во втором матче ЧЕ-2021 Начало первого сета сложилось для белорусок весьма оптимистичным. Однако удержать завоеванное преимущество команда Станислава Саликова не смогла.