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Белорусские волейболистки уступили команде Хорватии во втором матче ЧЕ-2021

21.08.2021 19:51 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

21 августа, Минск Корр. БЕЛТА/ Белорусские волейболистки уступили соперницам из Хорватии во втором матче финальной стадии чемпионата Европы со счетом 0:3 (19:25, 23:25, 15:25), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Начало первого сета сложилось для белорусок весьма оптимистичным. Однако удержать завоеванное преимущество команда Станислава Саликова не смогла. Середина и концовка стартового отрезка игры сложилась под диктовку представительниц "шашечной" дружины.

Во втором сете команды долгое время шли вровень, однако в его концовке хорватки смогли окончательно перехватить инициативу и увеличить свое преимущество.

После перерыва хорватки создали себе комфортный отрыв на подаче Лауры Милош – 8:0. Станислав Саликов пустил в ход замены, однако это помогло лишь отчасти. Хорватки продолжали диктовать свои условия. Белорусская команда старалась перехватить инициативу, но тщетно.

Наиболее результативными игроками встречи стали Саманта Фабрис (15 очков) и Лаура Милош (14) у хорваток. В белорусской команде по восемь пунктов у Анастасии Гарелик и Веры Костючик.
В первом туре команда Станислава Саликова уступила итальянкам 0:3.Следующие матчи на групповой стадии континентального форума белоруски сыграют с командами Швейцарии (23 августа, 21.15), Венгрии (25 августа, 19.00) и Словакии (26 августа, 18.00).-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Начало первого сета сложилось для белорусок весьма оптимистичным. Однако удержать завоеванное преимущество команда Станислава Саликова не смогла.
 
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