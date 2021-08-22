ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Гандболисты клуба "Мешков Брест" побеждают "Еурофарм" в своем первом официальном поединке сезона

22.08.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Гандболисты клуба "Мешков Брест" побеждают "Еурофарм" в своем первом официальном поединке сезона - белорусы оказались сильнее оппонентов 31:27 в рамках четвертьфинала SEHA-лиги. Ответный поединок пройдет в Бресте 29 августа, победитель пары выйдет в финал четырех турнира.

Другие спортивные новости:

 
Теги: Брест, Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гандболисты клуба "Мешков Брест" побеждают "Еурофарм" в своем первом официальном поединке сезона - белорусы оказались сильнее оппонентов 31:27 в рамках...
 
Новости дня
Новости спорта
 
В центральном матче 20-го тура чемпионата Беларуси по футболу "Гомель" победил "Динамо-Минск"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by