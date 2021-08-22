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Гандболисты клуба "Мешков Брест" побеждают "Еурофарм" в своем первом официальном поединке сезона
22.08.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Гандболисты клуба "Мешков Брест" побеждают "Еурофарм" в своем первом официальном поединке сезона - белорусы оказались сильнее оппонентов 31:27 в рамках четвертьфинала SEHA-лиги. Ответный поединок пройдет в Бресте 29 августа, победитель пары выйдет в финал четырех турнира.
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Гандболисты клуба "Мешков Брест" побеждают "Еурофарм" в своем первом официальном поединке сезона - белорусы оказались сильнее оппонентов 31:27 в рамках...
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