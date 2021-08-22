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В центральном матче 20-го тура чемпионата Беларуси по футболу "Гомель" победил "Динамо-Минск"
22.08.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Футбольный клуб "Гомель" побеждает минское "Динамо" в центральном поединке 20-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Побудей и Васильев отличились, а южане оказались сильнее - 2:0. Отметим, при этом местные болельщики обновили рекорд сезона по зрительскому интересу футбольного матча: за игрой следили 8200 зрителей. В турнирной таблице "Гомель" с игрой в запасе отстает от "бело-синих" всего на 4 очка.
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Футбольный клуб "Гомель" побеждает минское "Динамо" в центральном поединке 20-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Побудей и Васильев отличились, а южане...
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