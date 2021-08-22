Источник материала: БT

Футбольный клуб "Гомель" побеждает минское "Динамо" в центральном поединке 20-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Побудей и Васильев отличились, а южане оказались сильнее - 2:0. Отметим, при этом местные болельщики обновили рекорд сезона по зрительскому интересу футбольного матча: за игрой следили 8200 зрителей. В турнирной таблице "Гомель" с игрой в запасе отстает от "бело-синих" всего на 4 очка.