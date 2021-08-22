ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Итог матча 19-го тура Первой лиги чемпионата Беларуси по футболу: "Арсенал" - "Днепр" - 0:0

22.08.2021 14:39 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В центральной игре 19-го тура Первой лиги "Арсенал" принимал "Днепр", но претенденты на повышение в классе не выявили победителя - итог встречи 0:0.



Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В центральной игре 19-го тура Первой лиги "Арсенал" принимал "Днепр", но претенденты на повышение в классе не выявили победителя - итог встречи 0:0. Читайте также: ...
 
Новости дня
Новости спорта
 
"Беларусь 5" сегодня покажет футбольные матчи чемпионатов Англии и Беларуси по футболу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

Свежие газеты

21.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by