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Итог матча 19-го тура Первой лиги чемпионата Беларуси по футболу: "Арсенал" - "Днепр" - 0:0
22.08.2021 14:39 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
В центральной игре 19-го тура Первой лиги "Арсенал" принимал "Днепр", но претенденты на повышение в классе не выявили победителя - итог встречи 0:0.
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В центральной игре 19-го тура Первой лиги "Арсенал" принимал "Днепр", но претенденты на повышение в классе не выявили победителя - итог встречи 0:0. Читайте также: ...
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