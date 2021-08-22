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Белорусский легкоатлет Роман Хартанович выиграл бронзу юниорского ЧМ в Кении

22.08.2021 18:53 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский легкоатлет Роман Хартанович выиграл бронзовую медаль юниорского (U-20) чемпионата мира в метании диска. Турнир завершился  в Найроби (Кения), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для попадания в тройку призеров планетарного форума подопечный Татьяны Шумиловой и Михаила Доморосова установил личный рекорд, который отныне равен 62 м 19 см.

Золото выиграл литовский спортсмен Миколас Алекна. Сын легендарного дискобола Виргилиюса Алекно смог установить рекорд турнира, отправив снаряд к отметке 69 м 81 см.

Серебряную медаль завоевал ямайский атлет Ральфорд Маллингс, чей итоговый результат – 66 м 68 см. Еще один белорусский спортсмен Владислав Пучко завершил выступление после трех неудачных попыток.

Таким образом, белорусские легкоатлеты выиграли на юниорском чемпионате мира пять наград. Ранее золото в прыжках с шестом выиграл Матвей Волков. Серебром отметился толкатель ядра Евгений Бриги. Бронзу завоевали Алина Никитенко в метании диска и Мариола Букель в метании молота. -0- 
 
Теги: Минск
 
 
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Золото выиграл литовский спортсмен Миколас Алекна. Сын легендарного дискобола Виргилиюса Алекно смог установить рекорд турнира, отправив снаряд к отметке 69 м 81...
 
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