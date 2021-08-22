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В 20-м туре Высшей футбольной лиги Беларуси ФК "Неман" обыграл ФК "Минск" со счетом 4:0

22.08.2021 20:43 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Четыре безответных мяча на стадионе "Трактор" в белорусской столице забили футболисты гродненского "Немана" по воротам Минска. Джигеро, Жуковский, Шукуров и Сучков - авторы. Вскоре же в эфире телеканала "Беларусь 5" встреча 20-го тура между брестским "Динамо" и жодинским "Торпедо-БелАЗ". Эфир в 20:20. По его итогу - обзор тура Высшей лиги.


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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Четыре безответных мяча на стадионе "Трактор" в белорусской столице забили футболисты гродненского "Немана" по воротам Минска. Джигеро, Жуковский, Шукуров и Сучков...
 
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