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В 20-м туре Высшей футбольной лиги Беларуси ФК "Неман" обыграл ФК "Минск" со счетом 4:0
22.08.2021 20:43 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Четыре безответных мяча на стадионе "Трактор" в белорусской столице забили футболисты гродненского "Немана" по воротам Минска. Джигеро, Жуковский, Шукуров и Сучков - авторы. Вскоре же в эфире телеканала
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Четыре безответных мяча на стадионе "Трактор" в белорусской столице забили футболисты гродненского "Немана" по воротам Минска. Джигеро, Жуковский, Шукуров и Сучков...
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