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На чемпионате мира по пляжному футболу сборная Беларуси проиграла Швейцарии
22.08.2021 20:43 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
На чемпионате мира по пляжному футболу сборная Беларуси около часа назад, к сожалению, потерпела поражение от команды Швейцарии в рамках второго тура группового раунда. Наши парни пропустили 7 мячей, а забить смоги 3. Напомним, что в стартовой игре в серии пенальти белорусы были сильнее представителей Сальвадора. А завершат группу поединком с бразильцами.
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На чемпионате мира по пляжному футболу сборная Беларуси около часа назад, к сожалению, потерпела поражение от команды Швейцарии в рамках второго тура группового...
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