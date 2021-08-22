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На чемпионате мира по пляжному футболу сборная Беларуси проиграла Швейцарии

22.08.2021 20:43 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

На чемпионате мира по пляжному футболу сборная Беларуси около часа назад, к сожалению, потерпела поражение от команды Швейцарии в рамках второго тура группового раунда. Наши парни пропустили 7 мячей, а забить смоги 3. Напомним, что в стартовой игре в серии пенальти белорусы были сильнее представителей Сальвадора. А завершат группу поединком с бразильцами.


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Теги: Брест
 
 
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На чемпионате мира по пляжному футболу сборная Беларуси около часа назад, к сожалению, потерпела поражение от команды Швейцарии в рамках второго тура группового...
 
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