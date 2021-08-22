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Р. Хартанович завоевал бронзовую награду на юниорском чемпионате мира в легкой атлетике по метанию диска
22.08.2021 20:43 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Еще одна медаль сборной Беларуси в рамках чемпионата мира среди юниоров по легкой атлетике! Роман Хартанович завоевал бронзовую награду в состязании по метанию диска. Белорус в своей лучшей попытке сумел отправить снаряд в район отметки 62 метра 19 сантиметров, и этот результат для Ромы лучший в карьере. Еще один белорус Владислав Пучко завершил финал с нулевым результатом.
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Р. Хартанович завоевал бронзовую награду на юниорском чемпионате мира в легкой атлетике по метанию диска
Еще одна медаль сборной Беларуси в рамках чемпионата мира среди юниоров по легкой атлетике! Роман Хартанович завоевал бронзовую награду в состязании по метанию...
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