Р. Хартанович завоевал бронзовую награду на юниорском чемпионате мира в легкой атлетике по метанию диска

Источник материала: БT

Еще одна медаль сборной Беларуси в рамках чемпионата мира среди юниоров по легкой атлетике! Роман Хартанович завоевал бронзовую награду в состязании по метанию диска. Белорус в своей лучшей попытке сумел отправить снаряд в район отметки 62 метра 19 сантиметров, и этот результат для Ромы лучший в карьере. Еще один белорус Владислав Пучко завершил финал с нулевым результатом.

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