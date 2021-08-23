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Белорусские спортсмены выиграли четыре награды на юниорском ЧМ по борьбе в Уфе

23.08.2021 07:21 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены выиграли четыре награды различного достоинства на завершившемся в Уфе юниорском чемпионате мира по борьбе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Золотые медали на счету представительницы женской борьбы Алеси Гетмановой (55 кг) и борца греко-римского стиля Павла Глинчука (97 кг).

Алеся Гетманова одержала победы над индийский спортсменкой Сито Сито - 10:0, турчанкой Мельдой Дернекчи - 4:2 и Калмирой Билимбек кызы из Кыргызстана - 7:6.

Павел Глинчук на пути к вершине пьедестала буквально смел своих оппонентов: хорвата Винко Продановича (10:0), норвежца Маркуса Уоррена (4:0), Нариндера Чеема из Индии (4:0), иранца Мортеза Расула Алгоси (10:1) и россиянина Алексея Милешина (11:0).

Еще две медали выиграли также представительницы женской борьбы. Серебро на счету Арины Мартыновой (59 кг), а бронза - Ксении Дибук (76 кг).-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Золотые медали на счету представительницы женской борьбы Алеси Гетмановой (55 кг) и борца греко-римского стиля Павла Глинчука (97 кг).
 
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