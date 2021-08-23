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Тренерский штаб хоккейной сборной Беларуси определился с составом олимпийской квалификации 

23.08.2021 14:43 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стал известен состав хоккейной сборной Беларуси на матчи олимпийской квалификации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Турнир в группе D пройдет с 26 по 29 августа в Братиславе. Соперниками сборной Беларуси за путевку на Олимпиаду-2022 станут Словакия, Австрия и Польша.

В состав команды Крэйга Вудкрофта попали 25 хоккеистов.

Вратари: Алексей Колосов, Иван Кульбаков ("Динамо-Минск", КХЛ), Дэнни Тэйлор (без клуба).

Защитники: Ник Бэйлен ("Трактор", КХЛ), Кирилл Готовец ("Авангард", КХЛ), Владислав Еременко, Сергей Сапего ("Динамо-Минск", КХЛ), Владислав Колячонок ("Аризона", НХЛ), Дмитрий Коробов ("Спартак", КХЛ), Евгений Лисовец ("Салават Юлаев", КХЛ), Илья Соловьев ("Калгари", НХЛ), Кристиан Хенкель ("Ак Барс", КХЛ).

Нападающие: Владимир Алистров, Дмитрий Буйницкий, Артем Демков, Александр Павлович, Илья Усов ("Динамо-Минск", КХЛ), Владислав Кодола ("Северсталь" КХЛ), Никита Комаров, Франсис Паре ("Авангард", КХЛ), Джефф Платт ("Салават Юлаев", КХЛ), Шейн Принс ("Автомобилист", КХЛ), Алексей Протас ("Вашингтон", НХЛ), Андрей Стась ("Трактор", КХЛ), Егор Шарангович ("Нью-Джерси", НХЛ).

Расписание матчей подопечных Крэйга Вудкрофта таково: Беларусь - Польша - 26 августа (17.15), Беларусь - Австрия - 27 августа (17.15) и Словакия-Беларусь - 29 августа (21.15).-0- 
 
Теги: Минск
 
 
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Расписание матчей подопечных Крэйга Вудкрофта таково: Беларусь - Польша - 26 августа (17.15), Беларусь - Австрия - 27 августа (17.15) и Словакия-Беларусь - 29 августа (21.15). 
 
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