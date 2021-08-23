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Е. Герасимов вышел во второй круг на турнире категории АТР в американском городе Уинстон-Сейлем
23.08.2021 16:37 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Егор Герасимов успешно стартовал на турнире категории АТР в американском городе Уинстон-Сейлем с призовым фондом более 700 тысяч долларов. В 1/32 финала одиночного разряда белорус за два с половиной часа одолел в трехсетовом поединке словацкого спортсмена Норберта Гомбоша - 7:6, 3:6, 6:2. Следующим соперником 81-й ракетки мира будет француз Ришар Гаске. Кстати, он ниже Егора в планетарном табеле лишь на одну строчку. Этот турнир финиширует 28 августа, после чего лучшие теннисисты планеты отправятся в Нью-Йорк на последний в этом сезоне турнир серии Большого шлема - US Open.
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Егор Герасимов успешно стартовал на турнире категории АТР в американском городе Уинстон-Сейлем с призовым фондом более 700 тысяч долларов. В 1/32 финала одиночного...
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