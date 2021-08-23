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На чемпионате Европы по волейболу белоруски играют против швейцарок - прямую трансляцию встречи ведет "Беларусь 5"

23.08.2021 22:43 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

В хорватском городе женская сборная Беларуси по волейболу выступает на чемпионате Европы. После двух поражений от Италии и хозяек спортивного форума - хорваток - на старте турнира, сегодняшняя игра против Швейцарии для наших девушек по сути судьбоносная, крайне важно побеждать, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф турнира. Игра: Беларусь - Швейцария идет в эти минуты, счет по партиям пока 1:0 в пользу белорусок. Телеканал "Беларусь 5" игру показывает в прямом эфире, впереди команду Станислава Саликова ждут еще встречи против Словакии и Венгрии.

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В хорватском городе женская сборная Беларуси по волейболу выступает на чемпионате Европы. После двух поражений от Италии и хозяек спортивного форума - хорваток -...
 
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