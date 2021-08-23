|
На чемпионате Европы по волейболу белоруски играют против швейцарок - прямую трансляцию встречи ведет "Беларусь 5"
23.08.2021 22:43 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
В хорватском городе женская сборная Беларуси по волейболу выступает на чемпионате Европы. После двух поражений от Италии и хозяек спортивного форума - хорваток - на старте турнира, сегодняшняя игра против Швейцарии для наших девушек по сути судьбоносная, крайне важно побеждать, чтобы сохранить шансы на выход в плей-офф турнира. Игра: Беларусь - Швейцария идет в эти минуты, счет по партиям пока 1:0 в пользу белорусок. Телеканал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На чемпионате Европы по волейболу белоруски играют против швейцарок - прямую трансляцию встречи ведет "Беларусь 5"
В хорватском городе женская сборная Беларуси по волейболу выступает на чемпионате Европы. После двух поражений от Италии и хозяек спортивного форума - хорваток -...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)