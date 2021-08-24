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Белорусский теннисист Илья Ивашко вышел во второй раунд турнира в США 

24.08.2021 07:41 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский теннисист Илья Ивашко (63-й номер мирового рейтинга) успешно стартовал на турнире категории АТР-250 в американском городе Уинстон-Сейлем с призовым фондом $717,9 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом раунде одиночного разряда белорус победил в двух партиях итальянского теннисиста Андреаса Сеппи (88) - 6:4, 6:4. В 1/16 финала Илья Ивашко сыграет с хорватом Марином Чиличем (36). Еще один белорусский теннисист Егор Герасимов (81) в 1/32 финала  одолел в трехсетовом поединке словацкого теннисиста Норберта Гомбоша (112) - 7:6 (8:6), 3:6, 6:2. Следующим соперником белоруса будет француз Ришар Гаске (82).  

Эти состязания финишируют 28 августа, после чего лучшие теннисисты планеты отправятся в Нью-Йорк на последний в этом сезоне турнир серии "Большого шлема" - открытый чемпионат США, который пройдет с 30 августа по 12 сентября.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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В первом раунде одиночного разряда белорус победил в двух партиях итальянского теннисиста Андреаса Сеппи (88) - 6:4, 6:4. В 1/16 финала Илья Ивашко сыграет с хорватом...
 
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